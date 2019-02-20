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صحيفة أمريكية تعترف بقدرات دبابة "تي-90 إم إس" الروسية "القاتلة"

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية تعترف بقدرات دبابة
Sputnik Ramil Sitdikov
دبابة "تي -90"
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قالت صحيفة "The National Interest" الأمريكية إن دبابة "تي 90 إم إس" الروسية المطورة ستتمتع بطلب كبير في سوق الشرق الأوسط وأسواق عالمية أخرى.

واقتربت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية حسب الصحيفة من توقيع صفقتين لبيع الدبابة مع كل من مصر والكويت، وذلك رغم سعرها الذي بلغ 4.5 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تحاول احتلال أجزاء أخرى من السوق، حيث لم تقترح على المشترين النسخة الأخيرة المطورة للدبابة فحسب، بل وسابقتيها "تي-90 إس" و"تي-90" اللتين أصبحتا من أكثر الدبابات طلبا في السوق العالمية، مع نهاية القرن الـ 20 وبداية القرن الـ 21.

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وأشارت الصحيفة إلى أن دبابة "تي-90" شكلت أساسا للقوات المدرعة الروسية، بين تسعينيات القرن الماضي وعام 2011.

وطرأت على نسختها المطورة "تي-90 إم إس" تعديلات ملموسة، بما في ذلك تزويدها بمحرك ديزل أقوى، بقوة 1130 حصانا، وجهاز تسديد ليلي حراري وحاسوب رقمي ونظام ملاحة "غلوناس". وقد زاد كل ذلك حسب الصحيفة من القدرة التصديرية للدبابة التي وصفتها بـ "المميتة والقاتلة".

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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