دبابة T-90MS تدخل قائمة الأسلحة عالية الدقة

أعلن مدير عام "مكتب تصاميم ب ت م" أندريه تيرليكوف لإنتاج المدرعات والدبابات، أنه تم تزويد دبابة T-90MS الحديثة بمدفع عالي الدقة، مما سيعزز قدراتها المتميزة أصلا في ساحات القتال.

وذكر تيرليكوف أن الدبابة T-90MS يمكن أن تنسب للأسلحة عالية الدقيقة لعدة أسباب، وأضاف: أولا، لأنها مزودة بمدفع معدل ومطور من عيار 125 مم يتميز بقدرة عالية على الرمي والتصويب، ويتمتع بكثافة نارية كبيرة ومتانة شديدة.

وثانيا، لأنها مزودة بطيف واسع من الذخائر مختلفة الأنواع، بما فيها الصواريخ الموجهة والقذائف الانشطارية بصواعق تفجير يمكن التحكم بها عن بعد، وهو ما يسمح بالقول إن تسليح الدبابة، عالي الدقة.

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ولا يزيد وزن الدبابة على 50 طنا، رغم حمايتها المتطورة وقوتها على إطلاق النار، ولديها منظومة جديدة للتحكم بالنيران، مبنية على التكنولوجيا الرقمية وتعمل بشكل متكامل مع منظومة تلقي المعلومات التكتيكية ضمن نظام قيادة مؤتمت.

ودبابة T-90MS هي نسخة معدة للتصدير عن الدبابة الرئيسية الجديدة في الجيش الروسي وستعرض الشركة المصنعة نموذجا منها في معرض IDEX-2019، الذي سيقام في أبوظبي من 17 وحتى 21 فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن دبابة "تي-90" تعد الدبابة الأكثر مبيعا في العالم.

المصدر: قناة زفيزدا التلفزيونية