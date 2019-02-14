الجيش الروسي يتسلم 12 دبابة مطورة من طراز "أرماتا"

نقلت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية عن مصدر لها في مجمع الصناعات الحربية الروسية أن الجيش الروسي سيتسلم قريبا 12 دبابة مطورة من طراز "أرماتا".

وأشارت القناة إلى أن "أرماتا" (تي-14) المطورة تختلف عن نماذجها الاختبارية، حيث استبدلت بعض الأجزاء والأجهزة، فضلا عن تزويدها بأنظمة جديدة زادت من فاعلية الدبابة.

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ومن أهم تحديثات "أرماتا"، برجها غير المأهول الذي يتم التحكم فيه عن بعد. أما أفراد طاقم الدبابة فيجلسون في كبسولة مدرعة داخل جسم الدبابة.

وتتزود الدبابة الروسية بمحرك قوته 1.5 ألف حصان ومدفع عيار 125 ملم، يتفوق حسب مصمميه على المدافع الأجنبية والروسية كلها بمقدار 1.2 مرة، بما في ذلك أفضل مدفع في الناتو بعيار 120 ملم نصب في دبابة "ليوبارد 2" الألمانية.

وتمتلك الدبابة منظومة نشطة فعالة لحمايتها من تأثير الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات، وذلك عن طريق تشكيل سحابة كهرومغناطيسية حولها تمنع إصابتها.

وقالت القناة إن الجيش الروسي سيتسلم العام الجاري كذلك 4 عربات مدرعة من طراز "تي-16"، تم تصميمها على أساس منصة "أرماتا" القتالية.

وأعادت القناة إلى الأذهان أن الخبراء العسكريين الغربيين اعترفوا بأن كل الدبابات المتوفرة في حوزة حلف الناتو، عاجزة حتى بعد تحديثها عن منافسة "أرماتا" الروسية.

المصدر: سلاح روسيا