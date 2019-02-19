اكتشاف عناكب نادرة وفريدة عمرها 110 ملايين سنة!

اكتشف باحثون عينة ملفتة للنظر محفوظة في الصخور، أثناء تفقدهم لموقع صخري في كوريا الجنوبية.

وتبين للعلماء أن العينة تعود لعناكب مميزة بعيون متوهجة بشكل غريب، قد يكون عمرها أكثر من 113 مليون سنة.

وتقول النتائج المنشورة في مجلة "Systematic Palaeontology"، إنها المرة الأولى التي يكتشف فيها الباحثون هذه العائلة من العناكب، التي تسمى "lagonomegopids"، خارج العنبر (أو الكهرمان المتحجر).

Scientists uncover rare 110 MILLION year old spider fossils with eerie glowing eyes https://t.co/VDk41w1vZrpic.twitter.com/yJqOja2iuM — Appytechie (@techieappy) February 19, 2019

واكتشف بول سيلدن، مدير معهد علم الأحافير في جامعة كنساس، بالتعاون مع تاي يون بارك، من معهد كوريا للأبحاث القطبية، وصياد الأحافير، كي-سو نام، اكتشفوا العناكب في صخر زيتي عثر عليه أثناء العمل في مشروع بناء.

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وغالبا ما توجد العناكب والحشرات الأخرى في الكهرمان، وليست متحجرة في الصخر، وذلك لأن أجسامها الناعمة لا تحميها جيدا بمرور الوقت.

ودُهش الباحثون للعثور على "lagonomegopids" في صخر العصر الطباشيري، الذي يعود إلى 112 مليون عام، ويقع بالقرب من مدينة جينجو في كوريا الجنوبية.

وسمحت الحفريات للباحثين بدراسة تفاصيل ملحوظة ساهمت في بقاء هذه العناكب، على قيد الحياة قبل نحو 110 و113 مليون سنة.

ويعتقد الباحثون أن الرؤية العاكسة في عيون العناكب ساعدتها في الصيد ليلا.

ولا تعد "lagonomegopids" العائلة الوحيدة من العناكب المميزة بعيون عاكسة، حيث تمتلك عناكب الذئب بالإضافة إلى أنواع أخرى عيونا مماثلة أيضا.

المصدر: ديلي ميل