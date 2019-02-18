 
مباشر

روسيا تصمم دبابة روبوت يقودها الذكاء الصناعي

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصمم دبابة روبوت يقودها الذكاء الصناعي
Youtube.com
دبابة "أوران-9" غير المأهولة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lh3z

أعلن مدير عام مكتب تصميم الدبابات في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، أندريه ترليكوف، أن المهندسون الروس بدأوا العمل على تصميم دبابة مستقبلية غير مأهولة.

إقرأ المزيد
دبابة "أرماتا"
الجيش الروسي يتسلم 12 دبابة مطورة من طراز "أرماتا"

وقال ترليكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية، على هامش معرض "إيدكس-2019" في أبو ظبي، إن تلك الدبابة ستظهر قريبا في وحدات القوات البرية الروسية.

وأضاف أن المصممين الروس عملوا على تصميم الدبابات غير المأهولة منذ نهاية القرن الماضي، استنادا إلى دبابتي "تي-64" و"تي-72" وقطعوا شوطا طويلا في هذا المجال.

وأوضح تيليكوف أن ظهور الروبوتات والذكاء الصناعي جعل استخدام الدبابات غير المأهولة أمرا ممكنا، ولم يستبعد انطلاق إنتاج تلك الدبابات على دفعات في الأعوام القليلة المقبلة. فيما لم يذكر أي مواصفات للدبابة المستقبلية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الكشف عن أجهزة تجسس استهدفت قادة كتائب القسام