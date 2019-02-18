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وسائل إعلام صينية تستعرض قدرات طائرة روسية للتزود بالوقود في الجو

العلوم والتكنولوجيا

وسائل إعلام صينية تستعرض قدرات طائرة روسية للتزود بالوقود في الجو
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صهريج طائر روسي جديد
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تناولت وسائل إعلام صينية طائرة روسية جديدة مخصصة للتزود بالوقود في الجو، وهي "إيل-78 إن-90 آ".

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وقالت وسائل الإعلام إن طائرة التزود بالوقود التي قامت بأول تحليق لها، في 25 يناير عام 2018، حصلت على محركات جديدة من طراز "بي إس-90 آ-76"، من شأنها أن تزيد مدى عمل الطائرة وتقلص استهلاك الوقود النوعي بمقدار 14% وترفع عمر خدمة المحرك حتى 5 آلاف ساعة، بدلا من 3 آلاف ساعة في المحرك القديم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "إيل-78 إم-90 آ"باتت قادرة على رفع كمية أكبر من الوقود إلى الجو، مقارنة بسابقتها "إيل-78 إم".

ويمكن للطائرة الجديدة تزويد مقاتلتين بالوقود في وقت واحد، وتزويد الطائرات الاستراتيجية الحاملة للصواريخ بالوقود في الجو. أما على الأرض، فيمكن للطائرة أن تزود بالوقود 4 طائرات في آن واحد.

المصدر: روفوينوي أوبوزريني

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