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روسيا تختبر طائرة تزود بالوقود من الجيل الجديد

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر طائرة تزود بالوقود من الجيل الجديد
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قامت طائرة التزود بالوقود الروسية الحديثة "إيل-78 إم-90 آ" بأول رحلة جوية اختبارية فوق مطار مصنع "أوليانوفسك" للاختبارات الجوية.

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وصرح ناطق باسم شركة الطائرات الموحدة بأن الاختبار الجوي للطائرة جاء لتقييم توازنها وقابليتها للقيادة، فضلا عن اختبار أجهزتها المختلفة.

وقال مدير محطة الاختبارات الجوية، يوري كابشا، إن الطائرة ستخضع للاختبارات الحكومية في حال نجاح الاختبارات في مطاري "أوليانوفسك" و"جوكوفسكي" بضواحي موسكو.

يذكر أن الطائرة الجديدة تسمح بتزويد طائرتين تكتيكيتين بالوقود جوا في وقت واحد، كما تستطيع تزويد الطائرات بعيدة المدى والخاصة.

أما في حال تنفيذ عملية التزويد على أرض المطار، فإن "إيل-78 إم-90 آ" تستطيع أن تزوّد حتى 4 طائرات بالوقود في آن واحد.

المصدر: تاس

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