طائرة النقل الروسية "إيل-112" تحلق لأول مرة في فبراير المقبل (فيديو)

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن طائرة نقل روسية من طراز "إيل-112 في" ستقوم برحلتها الجوية الأولى، في فبراير المقبل.

وصرح كريفوروتشكو، في حديث أدلى به للصحفيين خلال زيارته الميدانية لشركة "فورونيج" للطائرات، السبت 22 ديسمبر، بأن القوات الجوية والفضائية بحاجة إلى تلك الطائرة، مع العلم أن طائرات النقل العسكري السوفيتية تقترب من انتهاء عمر استخدامها.

إقرأ المزيد

وأضاف أن قيادة سلاح الجو الروسي قررت انتظار تنفيذ الرحلة الجوية الأولى للطائرة لتوقع اتفاقية تسليم طائرتين من هذا النوع، للاستمرار في اختبارهما في القوات الجوية والفضائية.

يذكر أن طائرة النقل "إيل-112" هي أول طائرة نقل عسكري صممت في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وبدأ العمل على تصميمها منذ عام 2014 في شركة "إيليوشين" الروسية. ومن شأنها أن تحل محل أسطول طائرات النقل "إن-26" التي ينتهي عمر استخدامها قريبا، ويتوقع خروج 50% منها من الخدمة بحلول عام 2030.

يذكر أن "إيل-112 في" تنتمي إلى طائرات النقل الخفيفة، وهي قادرة على نقل 5 أطنان من الحمولة. وتخصص لنقل الجنود والمعدات الحربية والأسلحة وغيرها من أنواع الحمولة.

المصدر: تاس