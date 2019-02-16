وزارة الدفاع الروسية تقر تصميم طائرة استراتيجية بعيدة المدى

وافقت وزارة الدفاع الروسية على ملامح طائرة "باك دا" الاستراتيجية بعيدة المدى الواعدة من الجيل الجديد.

وقال مصدر في وزارة الدفاع في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن شركة "توبوليف" تولت تصميم الطائرة الجديدة، ووقعت الوثائق مع وزارة الدفاع، مضيفا أن أول نموذج تجريبي يتوقع أن يطلق عام 2022 أو 2023. وأوضح أن الطائرة الواعدة ستصمم كطائرة جناح طائر واحد يخلو من الذيل والمثبتات الأفقية والعمودية.

إقرأ المزيد

وستمتلك الطائرة الجديدة قدرة على حمل أسلحة أكثر، مقارنة بالطائرات الاستراتيجية الحالية. واتخذت وزارة الدفاع قرارا بأن تقل سرعة تلك الطائرة عن سرعة الصوت. وستتزود الطائرة بصواريخ مجنحة فائقة الدقة، تطلقها إلى مدى 5-6 آلاف كيلومتر، ما سيضمن اختراق أي منظومة للدفاع الجوي.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد أعلن في وقت سابق أن أول طائرة استراتيجية من الجيل الجديد ستقوم بأول تحليق لها بحلول عام 2026. أما إنتاجها الصناعي، فسينطلق بعد عام 2028. ومن شأنها أن تحل محل طائرات "تو-160" و"تو-95" و"تو-22 إم 3".

المصدر: نوفوستي