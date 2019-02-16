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روسيا تختبر أبراج مدرعات بقدرات فائقة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر أبراج مدرعات بقدرات فائقة
youtube/ VSK
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أعلنت شركة "أورال فاغون زافود" الروسية أنها أجرت اختبارات جديدة على أسلحة متطورة مخصصة للمدرعات العسكرية.

وأشارت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع الروسية إلى أن الفنيين في الجيش الروسي يختبرون حاليا برج "Au-220m" (بايكال) الذي طوّر خصيصا للمدرعات، وزود بمدفع أوتوماتيكي من عيار 57 ملم، وأجهزة رصد بصرية وحرارية متطورة، وأجهزة تسديد ليزرية.

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وكانت روسيا قد أعلنت العام الماضي عن اختبار مدافع (57 ملم) على ناقلات جنود عسكرية من نوع "BRM-3K"، لكن تركيب هذه المدافع على أبراج "Au-220m" الجديدة سيجعل منها أكثر دقة، وقادرة على تعقب العدو أوتوماتيكيا، لتصبح سلاحا معتمدا في دبابات "أرماتا" وعدد من المدرعات الروسية.

المصدر: فيستي

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