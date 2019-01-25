روبوت "أوران-9" القتالي يدخل الخدمة في الجيش الروسي

أكّد رئيس شركة "كلاشينكوف"، فلاديمير دميترييف، أن الجيش الروسي بدأ باستخدام روبوتات "Uran-9" القتالية في عدد من وحداته العسكرية.

وطوّرت هذه الروبوتات لتكون عربات قتالية مصفحة ومجنزرة، قادرة على القيام بمختلف المهام القتالية ومهمات الاستطلاع حتى في أصعب الظروف. وتجعل منها قدرتها العالية على المناورة وسيلة فعالة يستخدمها الجيش وقوات الأمن في مكافحة الإرهاب وحرب المدن والأماكن الضيقة.

كما زودت هذه الروبوتات بأجهزة تمكن من التحكم بها عن بعد بواسطة جهاز لاسلكي، أو غرفة تحكم ثابتة أو متنقلة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التصوير البصرية والليزرية والحرارية التي تمكنها من رصد العدو في مختلف ظروف الرؤية، وبث الصور إلى غرف العمليات للجيش وقوات الأمن، فضلا عن منظومات الذكاء الصناعي التي تمكنها من رصد العدو الأكثر خطورة وفقا لنوع السلاح الذي يحمله، والقضاء عليه أولا.

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وسلّحت "روس تيخ" هذه الروبوتات بمنظومات مختلفة من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع والطائرات، ويمكن تزويدها بمنظومات "كورنيت" الصاروخية أيضا، فضلا عن احتوائها على رشاش كلاشينكوف المضاد للأفراد، ومدفع أوتوماتيكي رشاش من عيار 30 ملم.

المصدر: لايف. رو