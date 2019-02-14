خبير عسكري: صاروخ "أفانغارد" سيتفوق على منظومات الغرب لـ 50 عاما

أكد خبير عسكري روسي أن الإمكانات التقنية والعلمية المتوفرة لدى الغرب لن تكون كافية لتتمكن من اعتراض صاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي الروسي لـ 50 عاما على أقل تقدير.

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وقال الخبير العسكري، إيغور كوروتشينكو، في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "من المستحيل التنبؤ في مسار رأس قتالي فرط صوتي منفصل عن الصارخ، مع العلم أنه يحلق بسرعة هائلة تعادل 30 ألف كيلومتر في الساعة، ويغير من وقت إلى آخر ارتفاع تحليقه واتجاهه.

كما من المستحيل عمليا حساب نقطة وصول صاروخ أفانغارد لإطلاق صاروخ مضاد يعترضه في وقت معين". مضيفا أنه لا توجد منظومة درع صاروخية جاهزة لاعتراض صاروخ "أفانغارد" الروسي الواعد

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أجرت، يوم 26 ديسمبر الماضي، اختبارا جويا ناجحا لصاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي فرط صوتي. وأسفر الاختبار عن تدمير هدف محدد له في ميدان "كورو" في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا