 
مباشر
عاجل
البرلمان المصري يوافق مبدئياً على تعديل الدستور

خبير عسكري: صاروخ "أفانغارد" سيتفوق على منظومات الغرب لـ 50 عاما

العلوم والتكنولوجيا

خبير عسكري: صاروخ
المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية
إطلاق صاروخ "أفانغارد" الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lggr

أكد خبير عسكري روسي أن الإمكانات التقنية والعلمية المتوفرة لدى الغرب لن تكون كافية لتتمكن من اعتراض صاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي الروسي لـ 50 عاما على أقل تقدير.

إقرأ المزيد
أسلحة لوح بها بوتين في وجه ترامب

وقال الخبير العسكري، إيغور كوروتشينكو، في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية: "من المستحيل التنبؤ في مسار رأس قتالي فرط صوتي منفصل عن الصارخ، مع العلم أنه يحلق بسرعة هائلة تعادل 30 ألف كيلومتر في الساعة، ويغير من وقت إلى آخر ارتفاع تحليقه واتجاهه.

كما من المستحيل عمليا حساب نقطة وصول صاروخ أفانغارد لإطلاق صاروخ مضاد يعترضه في وقت معين". مضيفا أنه لا توجد منظومة درع صاروخية جاهزة لاعتراض صاروخ "أفانغارد" الروسي الواعد

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أجرت، يوم 26 ديسمبر الماضي، اختبارا جويا ناجحا لصاروخ "أفانغارد" المزود برأس قتالي فرط صوتي. وأسفر الاختبار عن تدمير هدف محدد له في ميدان "كورو" في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. فندق "الكبسولات" في موسكو