"الحشرات" تضع الأرض على مشارف كارثة مدمرة

توصل علماء من أستراليا إلى أن أعداد نصف أنواع الحشرات تتناقص بسرعة، ويهدد الانقراض ثلث الأنواع، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية عالمية.

ويفيد موقع "Phys.org" بأن الباحثين درسوا وحللوا بيانات حصلوا عليها من أكثر من 70 قاعدة بيانات تشمل فترة زمنية تمتد لأكثر من قرن.

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واتضح للباحثين أن السبب الرئيس لتناقص أعداد اللافقريات هو تدمير مناطق توطنها بما فيها الغابات، وتوسع المدن والأراضي الزراعية وكذلك استخدام المبيدات الكيميائية، ما سبب تناقص أعدادها بنسبة 2.5% سنويا.

ووفقا للباحثين، فإن انقراض الحشرات قد يؤدي إلى كارثة بيئية، لأنها تقوم بتلقيح النباتات المختلفة بما فيها المحاصيل الزراعية، وتلعب دورا مهما في دعم سلاسل الغذاء.

ويرى العلماء أن تناقص أعداد الحشرات الطائرة في أوروبا بنسبة 80%، سيؤدي إلى تناقص أعداد الطيور بمقدار 400 مليون خلال ثلاث سنوات.

كما يشير العلماء إلى أن انقراض المفصليات سيكون الأكبر منذ العصر البرمي والطباشيري. ولكن، يمكن تجنب هذا بتقليص استخدام المواد السامة وبذل الجهود لاستعادة توازن النظم البيئية البرية.

المصدر: لينتا. رو