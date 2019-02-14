الكشف عن مواصفات جديدة لدرون "الصياد" الروسي الثقيل

نشرت مجلة "Air & Cosmos" مقالا بقلم خبير الطائرات، بيتر بوتوفسكي، الذي أتى بمواصفات محتملة جديدة لطائرة "إس-70" (الصياد) الروسية الضاربة من دون طيار.

وقال بوتوفسكي، إن الصور التي نشرت مؤخرا على الإنترنت لأحد نماذج الطائرة، والتي أظهرته في مدرج مطار مصنع نوفوسيبيرسك الروسي، مكنت الخبراء من تشكيل تصورات معينة عن مواصفات محتملة لتلك الطائرة من دون طيار.

وافترض الخبير الفرنسي أن باع جناح الطائرة بلغ 19 مترا، ما يزيد عما هو عليه في مقاتلة "سو-34" الروسية. وبلغ طول الطائرة 14 مترا، ووزنها عند الإقلاع 25 طنا، منها 2800 كيلوغرام أسلحة.

وبمقدور طائرة "إس-70"، حسب بوتوفسكي، التسارع على ارتفاع منخفض حتى 1.4 ألف كيلومتر في الساعة. ويمكن أن يبلغ مدى تحليقها 5000 كيلومتر.

وتختلف المواصفات المذكورة عن تلك التي كانت وسائل الإعلام قد أفادت بها في وقت سابق حيث ذكرت أن وزن الطائرة عند الإقلاع لا يزيد عن 20 طنا. وسرعتها القصوى هي 1000 كيلومتر في الساعة.

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يذكر أن "إس-70" (الصياد) طائرة ضاربة ثقيلة صممتها شركة "سوخوي" الروسية على شكل جناح واحد. واستخدمت فيها بعض التكنولوجيا التي تتميز بها مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس، بما في ذلك تكنولوجيا التخفي عن الرادارات.

ويفترض أن تعمل "الصياد" بالتعاون مع مقاتلة "سو-57" لتوجه الضربات بأمر منها.

ويتوقع أن يختتم الدرون الروسي الثقيل قريبا اختباراته الأرضية ليقوم العام الجاري بأول تحليق له.

المصدر: روسيسكايا غازيتا