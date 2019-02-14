علماء روس يطورون ذكاء صناعيا بقدرات غير مسبوقة

ابتكر علماء الفيزياء الروس شبكة تضم خلايا أعصاب صناعية، وعلموها التعرف على صور وأشكال هندسية بسيطة مثل أحرف الأبجدية.

وقال عالم الفيزياء من جامعة بتروزافودسك الحكومية الروسية، أندريه فيليتشكو: "من مميزات الشبكة قدرتها على التعلم والعمل كجسم مستقل متكون من خلايا الأعصاب الصناعية ".

وبينما تعتمد الحواسيب الإلكترونية الحالية على منطق يستخدم الأصفار والآحاد، يعتمد دماغ الإنسان مبدأ يختلف تماما، حيث يستقبل كمية هائلة من النبضات المتنوعة ويجمع بينها ويغير حساسيته حيال مجموعات مختلفة لمثل هذه النبضات.

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وقرر علماء الفيزياء الروس برئاسة، أندريه فيليتشكو، اختراع نموذج صناعي مبسط من شبكات الأعصاب، من شأنه التعرف على بعض أحرف الأبجدية اللاتينية، وذلك باستخدام رقائق رفيعة تتكون من ثاني أكسيد الفاناديوم، تتوقف مقاومتها على درجة الحرارة فيها.

وفي حال تمرير كمية كافية من الكهرباء عبر تلك الشبكة العصبية، يتم تسخينها أولا، ثم تنخفض مقاومتها بمقدار 10 آلاف مرة، ما يزيد من قدرتها على نقل الكهرباء. ويؤدي هذا الأمر بدوره إلى تبريد شبكة الأعصاب الصناعية وعودتها إلى حالتها الأولية، حيث تتوقف تقريبا عملية نقل الكهرباء. ويمكن القول إن تلك العملية تحاكي تقريبا عمل شبكات الأعصاب في دماغ الإنسان والحيوانات.

واستطاع العلماء تعليم تلك الشبكة التعرف على أشكال هندسية بسيطة يتسع لها مربع بسعة 3 * 3 بيكسل، ما مكنها من التعرف على بعض الأحرف اللاتينية.

المصدر: نوفوستي