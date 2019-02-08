سان جيرمان يتربص بنجم تشيلسي

أفاد موقع "Le10sport.com" بأن نادي باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي، لاعب خط وسط فريق تشيلسي.

وذكر الموقع أن سان جيرمان، يعمل على إيجاد طريقة للتعاقد مع صاحب الـ27 عاما، الذي يمتد عقده مع تشيلسي حتى العام 2023.

وأشار المصدر إلى أن كانتي، أفسد علاقته مع الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، وهو ما يعزز فرضية رحيل الأول عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وخاض كانتي 32 مباراة هذا الموسم في كافة المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 4، وتألق بشكل لافت في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي توجت فرنسا بلقبها، ونال إشادة كبيرة بعدما تمكن من إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة "الديوك" و"راقصي التانغو" (4-3)، في ثمن نهائي المونديال الروسي.

المصدر: matchtv.ru