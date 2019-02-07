الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته على حساب الحزم (فيديو)

واصل نادي الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم، على حساب مضيفه الحزم بفوزه عليه (4-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، في الجولة الـ 19 للدوري.

وسجل رباعية الأهلي كل من، عبدالفتاح توفيق عسيري (د. 9)، سيف حسين القشطة (د. 16، هدف في مرماه)، دجانيني تافاريس (د. 50)، عمر السومة (د. 90).

وأحرز النجم السوري عمر السومة، بذلك الهدف رقم 13 في الدوري، وبات على بعد هدف واحد فقط من متصدر قائمة الهدافين الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال.

بينما سجل ثنائية الحزم، كل من، جون باجوي، محمد الصيعري، في الدقيقتين (14، 34) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمدينة بريدة.

#الاهلي_الحزم الدوري السعودي l اهداف الاهلي 4-2 الحزم كاملة HD pic.twitter.com/Wnp2TqcXxv — اهداف #الاهلي_الحزم HD (@HD51634574) 7 февраля 2019 г.

وحقق الأهلي بذلك انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 36 نقطة، في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الحزم عند 19 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter/alahli_fc"