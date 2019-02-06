التحقيق في إهانة الفرعون صلاح

فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفريق وست هام يونايتد تحقيقا في قضية توجيه إهانات للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال مباراتهما، الاثنين الماضي، ضمن البريمير ليغ.

وانتشر مقطع فيديو من مدرجات ملعب "لندن الأولمبي"، يظهر مشجعا للفريق اللندني يسيئ لصلاح لأنه مسلم، ولم يتم الكشف عن هوية المشجع.

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وقال وست هام في بيان إنه يملك "سياسة عدم التسامح" ضد أي نوع من العنف أو الانتهاكات.

وأضاف: "نحن فريق كرة قدم.. نرحب بكل شخص في استاد لندن دون تمييز".

وتابع "أي شخص يثبت انتهاكه سنقدم بياناته إلى الشرطة وسيواجه الحظر من دخول استاد لندن مدى الحياة.. لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في ملعبنا".

المصدر: وكالات