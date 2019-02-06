انتشار فيديو يحوي إهانات عنصرية لصلاح في ملعب "لندن الأولمبي"!

واجه النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول هتافات عنصرية خلال مباراة الفريقين الاثنين الماضي، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر أحد مشجعي "وست هام" مقطع فيديو من مدرجات ملعب "لندن الأولمبي"، يظهر فيه أن مشجعا للفريق اللندني قام بالإساءة لصلاح لأنه مسلم، ولم يتم الكشف عن هوية المشجع.

انتشار مقطع فيديو يظهر فيه إساءة عنصرية من أحد مشجعي #ويست_هام اللندني للنجم المصري #محمد_صلاح بسبب اعتناقه للدين الإسلامي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الإثنين بملعب “لندن” الأولمبي، ضمن الجولة الـ 25 #البريميرليج والتي انتهت بالتعادل ١/١ .#salah

pic.twitter.com/nwXRrhpg8a — محمدالجزار (@mohamedelgazar4) 6 февраля 2019 г.

وسلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على الحادث، وقال بعض التقارير: "يبدو أن صلاح لم يسمع تلك الإساءات عند تنفيذه ركلة ركنية خلال مشاركته في المباراة، ولم يتضح أيضا إذا كان طاقم التحكيم قد سمع الإساءات أم لا؟".

كما تساءلت التقارير: "هل سيتدخل "وست هام" والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمعاقبة هذا المشجع المثير للاشمئزاز أم أنه سينجو بتلك الفعلة العنصرية؟".

ومن المتوقع أن تفتح لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي تحقيقا حول الواقعة، لفرض عقوبات على المشجع العنصري ونادي وست هام، كما حدث للاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، الذي تعرض لهتاف عنصري من قبل أحد جماهير إيفرتون خلال مباراة الفريقين الأخيرة، وتم حرمان المشجع من دخول الملعب مدى الحياة.

المصدر: وكالات