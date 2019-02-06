فالنسيا يوقع مع بديل الروسي تشيريشيف
Sputnik Алексей Филиппов
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وقع نادي فالنسيا لكرة القدم عقدا مبدئيا مع لاعب خط الوسط الإسباني هاسون، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي ليفانتي.
وسينضم الجناح الإسباني لـ"الخفافيش" الصيف المقبل مجانا، كون عقده الحالي مع ليفانتي سينتهي مع نهاية هذا الموسم.
ويتوقع أن يكون هاسون بديل الجناح الروسي دينيس تشيريشيف، الذي انضم مؤخرا لفالنسيا على سبيل الإعارة من فياريال.
وخاض هاسون 20 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا.
المصدر: matchtv.ru
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