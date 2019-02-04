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فالنسيا يجدد عقد قائده باريخو

الرياضة

فالنسيا يجدد عقد قائده باريخو
twitter\valenciacf
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جدد نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم عقد لاعب وسطه وقائده دانيال باريخو لمدة عامين إضافيين .

وأعلن نادي الخفافيش الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإسباني على موقعه الإلكتروني وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تمديد عقد باريخو حتى يونيو 2022

ويخوض اللاعب البالغ 29 عاما موسمه الثامن بقميص فالنسيا الذي انتقل إليه قادما من خيتافي الإسباني.

وحدد فالنسيا البند الجزائي في العقد الجديد لقائد فريقه بـ50 مليون يورو.

وسجل باريخو 6 أهداف في الموسم الحالي آخرها من ركلة جزاء في مرمى برشلونة في المباراة التي انتهت بتعادلهما 2-2 السبت في كامب نو في الدوري المحلي.

وظهر لاعب الوسط الإسباني للمرة الأولى في الملاعب الإسبانية مع ريـال مدريد، الذي قضى فترة في ناشئيه قبل ترفيعه للفريق الأول، الذي لعب له 5 مباريات فقط في بداية مسيرته.

المصدر: أ ف ب

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