"الكاف": مصر مستعدة لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019

أعلن مسؤولون في كرة القدم الإفريقية، أن مصر ستكون جاهزة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 الصيف المقبل، وذلك في ختام جولة تفقدية للمنشآت والمرافق.

وزارت البعثة المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي، الذي أطلق الأحد الجولة التفقدية الأولى على المرافق التي ستستضيف مباريات كأس الأمم الإفريقية، العديد من الملاعب في القاهرة والسويس والإسماعيلية وبور سعيد، قبل أن تنهي جولتها في الإسكندرية أمس الثلاثاء".

وقالت مديرة الإعلام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ناتالي راب من ملعب الإسكندرية: "ستكون مصر جاهزة، ولدينا خطط للتجديد ولكن في مطلق الأحوال، البنى التحتية موجودة".

وأكدت راب أن مصر ستبذل كامل جهدها لحفظ الأمن، وهو التحدي الرئيسي للدولة المضيفة، بقولها: "سيتم اتخاذ الترتيبات، نحن واثقون، وسيتم تجهيز جميع الملاعب بصالات للمراقبة، وأن ملعب السويس مجهز بـ 90 كاميرا للمراقبة".

Maiden inspection mission for Egypt 2019 underway https://t.co/YqM56u2X92pic.twitter.com/cOXnTqrgue — CAF (@CAF_Online) ٥ فبراير ٢٠١٩

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يذكر أن الاتحاد الإفريقي اختار مصر، التي سبق لها استضافة البطولة 4 مرات آخرها عام 2006، في الثامن من يناير بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، على إثر قراره في نوفمبر الماضي بسحب التنظيم من الكاميرون بسبب تأخرها في إنجاز أعمال البنى التحتية وبعض منشآت الملاعب، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمني.

المصدر: أ ف ب