"الكاف" يصدر بيانا حول ملاعب مصر

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" اليوم، بيانا حول تفتيش الملاعب المصرية والمنشآت التي ستحتضن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الصيف المقبل.

وقال "الكاف" في بيانه إن فريقا من خبرائه برئاسة سامسون أدامو، بدأ جولته في مصر الأحد الماضي، من خلال زيارة تفقدية لعدد من المنشآت في القاهرة أبرزها ملعب القاهرة الدولي، وملاعب السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

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وأشار "الكاف" إلى أن عمليات التفتيش ستستمر حتى الخميس المقبل، موعد تلقي التقارير النهائية من اللجنة المكلفة بمتابعة الاستعدادات للحدث القاري.

المصدر: وكالات