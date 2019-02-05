صلاح يتخطى رقم رونالدو
AFP Glyn KIRK
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نال المصري محمد صلاح نجم ليفربول جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في تاريخه، ليتفوق على كريستيانو رونالدو، الذي حصد هذه الجائزة 4 مرات بقميص مانشستر يونايتد.
وتوج النجم المصري أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لشهر يناير للمرة الخامسة في مسيرته والثانية على التوالي، ليقترب من معادلة رقم نجم ليفربول السابق ستيفين جيرارد، ورقم مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين اللذين توجا بالجائزة في ست مناسبات.
✨ @MoSalah has been voted PFA @BristolStMotors Fans' Player of the Month for January!— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 4 февраля 2019 г.
🏆 #PFAFansAward@LFCpic.twitter.com/eCt9IOXZed
المصدر: وكالات
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