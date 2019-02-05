صلاح يتخطى رقم رونالدو

نال المصري محمد صلاح نجم ليفربول جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي للمرة الخامسة في تاريخه، ليتفوق على كريستيانو رونالدو، الذي حصد هذه الجائزة 4 مرات بقميص مانشستر يونايتد.

وتوج النجم المصري أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لشهر يناير للمرة الخامسة في مسيرته والثانية على التوالي، ليقترب من معادلة رقم نجم ليفربول السابق ستيفين جيرارد، ورقم مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين اللذين توجا بالجائزة في ست مناسبات.

المصدر: وكالات