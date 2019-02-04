ليغانيس يهزم رايو فاليكانو في عقر داره (فيديو)

خرج فريق ليغانيس بفوز ثمين من ملعب مضيفه رايو فاليكانو، (2-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثنائية ليغانيس توقيع كل من مهاجميه، الدنماركي مارتن بريثويت، والمغربي يوسف النصيري، في الدقيقتين (36، و85) على الترتيب.

بينما سجل اللاعب ألفارو غارسيا هدف أصحاب الأرض اليتيم، قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58، بعد طرد مدافعهم الكاميروني آلان نيوم.

ورفع ليغانيس رصيده، بعد هذا الانتصار، إلى 26 نقطة، وقفز إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الليغا.

بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو، عند 23 نقطة، وبقي في المركز الثامن عشر على سلم ترتيب الليغا.

المصدر: "silatv"