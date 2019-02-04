شاهد.. سقوط مورينيو على الجليد في روسيا

حضر البرتغالي جوزيه مورينيو مباراة ضمن الدوري القاري لهوكي الجليد، بين فريقي أفانغارد من مدينة أومسك، وسكا من بطرسبورغ، وجرت على ملعب في مدينة "بالاشيخا" الواقعة في مقاطعة موسكو.

ونشرت قناة "°360" الروسية، عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو لسقوط مورينيو "سبيشال وان" كرة القدم، على الجليد أثناء رميه القرص لبداية اللقاء.

Жозе Моуринью, бывший тренер «Челси», «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед», провел стартовое вбрасывание в хоккейном матче омского «Авангарда» с питерским СКА в «Балашиха-Арене». pic.twitter.com/pygctZeYFo — Телеканал 360° (@360tv) 4 февраля 2019 г.

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المصدر: "twitter.com/MatchTV"