ما سر حضور مورينيو لمباراة هوكي في روسيا؟ (صور)

وصل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب في مدينة "بالاشيخا" الواقعة في مقاطعة موسكو، لحضور مباراة ضمن الدوري القاري لهوكي الجليد بين فريقي أفانغارد من مدينة أومسك، وسكا من بطرسبورغ.

وذكرت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن مورينيو "سبيشال وان" كرة القدم، ربما سيقوم برمي القرص لبداية اللقاء.

يذكر أن جوزيه مورينيو، أقيل مؤخرا من تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وعمل محللا في قنوات RT خلال نهائيات بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

المصدر: "sportbox.ru"