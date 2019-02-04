رونالدو يسخر من كرة القدم الأمريكية!

تساءل أسطورة كرة منتخب البرازيل السابق رونالدو عن تسمية كرة القدم الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعية وذلك عقب انتهاء نهائي الدوري الأمريكي أمس وانشغال الكثيرين بمتابعته.

ونشر رونالدو صورة له ممسكا لكرة القدم الأمريكية وكتب ساخرا "هل يمكن لأي أحد أن يشرح لي لماذا تمت تسميتها بكرة القدم، إنها ليست كرة ولا تلعب بالقدم، فلماذا يتم تسميتها بهذا اللقب؟".

وأثار المنشور الجدل بين مؤيد ومعارض، فأشاد متابعو كرة القدم الإنجليزية بسخرية الأسطورة البرازيلية، فيما امتعض عشاق كرة القدم الأمريكية من تهكم البرازيلي.

questões que merecem reflexão nesse domingo #futebolSQNhttps://t.co/IB6i4V4JrC — luscas (@luscas) ٣ فبراير ٢٠١٩

وتوج فريق نيو إينغلاند باتريوتس بطلا لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على لوس أنجلوس رامس 13-3 الأحد في المباراة النهائية على ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أمام 75 ألف متفرج.

المصدر: انستغرام