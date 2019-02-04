مدرب "الفراعنة" يراقب 5 لاعبين مصريين في قطر

يتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أغيري، 5 محترفين مصريين في قطر، على رأسهم مصطفى محمد مدافع فريق السيلية.

ويتواجد تيتو المدرب المساعد للجهاز الفني للفراعنة في قطر حاليا لمتابعة أداء مصطفى محمد و4 لاعبين آخرين، بناء على طلب أغيرى.

ويستعد منتخب مصر لخوض غمار نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام على أرضه خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، ويتطلع منتخب الفراعنة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للتتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ العام 2010.

المصدر: وكالات