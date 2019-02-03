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الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسقط في فخ ريال بيتيس (فيديو)

الرياضة

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يسقط في فخ ريال بيتيس (فيديو)
Reuters Marcelo del Pozo
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ضيع أتلتيكو مدريد فرصة ثمينة لتضييق الخناق على برشلونة، بعد أن سقط خارج قواعده أمام ريال بيتيس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

وسجل أصحاب الأرض هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 عن طريق سيرجيو كاناليس من ركلة جزاء.

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وبهذه الخسارة، لم يستفد أتلتيكو مدريد الوصيف من تعثر المتصدر برشلونة (50 نقطة) الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه فالنسيا أمس السبت على ملعب (الكامب نو)، وتجمد رصيد "الروخيبلانكوس" عند 44 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس على جدول الترتيب.

المصدر: وكالات

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