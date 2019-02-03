إسبانيول يجبر فياريال على تقاسم نقاط المباراة (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة المباراة التي جمعت إسبانيول ومضيفه فياريال اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتقدم فياريال بهدفين حملا توقيع فيسنتي إيبورا، وسانتي كازورلا من ضربة جزاء، في الدقيقتين 37 و65 على الترتيب.

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لكن إسبانيول استعاد توازنه ورد بهدفين عن طريق الإيطالي دانييل بونيرا، لاعب فياريال بالخطأ في مرماه، والفنزويلي روبيرتو روزاليس في الدقيقتين 75 و81 على التوالي.

وبهذا التعادل، رفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير، ورفع إسبانيول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الليغا.

المصدر: وكالات