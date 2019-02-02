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ميسي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام فالنسيا في "الليغا"

الرياضة

ميسي ينقذ برشلونة من الخسارة أمام فالنسيا في
Reuters
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أهدر فريق برشلونة نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإسباني "الليغا" بتعادله الصعب مع ضيفه فالنسيا 2-2، اليوم السبت، في الجولة الـ22 من المسابقة.

تقدم الضيوف بهدف سجله كيفين غاميرو في (د.24) وأضاف دانييل باريخو الهدف الثاني في (د.32 من ركلة جزاء)، لكن ليونيل ميسي قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في (د.39 من ركلة جزاء) قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في (د.64).

وبهذا التعادل، حصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة، مقابل 30 نقطة لفالنسيا في المركز السابع.

المصدر: وكالات

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