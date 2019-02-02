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البطل الروسي نورمحمدوف قريبا في الأردن!

الرياضة

البطل الروسي نورمحمدوف قريبا في الأردن!
sportexpress/twitter
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أعلن بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة UFC الروسي حبيب نورمحمدوف، أنه سيقوم بزيارة إلى الأردن الأسبوع القادم.

ونشر نورمحمدوف عبر حسابه الرسمي في إنستغرام صورة له أرفقها بعبارة: "السلام عليكم أيها الأخوة الأردنيون، أراكم قريبا إنشاء الله في صالة الأمير حمزة في التاسع من فبراير الحالي في الساعة السابعة مساء، والدخول مجاني".

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واكتسب نورمحمدوف شهرة عالمية واسعة بعد انتصاره بالنزال الشهير ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية في الـ6 من أكتوبر الماضي، بعد أن أجبر منافسه على الاستسلام في الجولة الرابعة.

المصدر: khabib_nurmagomedov/instagram

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