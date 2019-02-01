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البطل الروسي نورمحمدوف يقدم برنامجا تلفزيونيا شهيرا

الرياضة

البطل الروسي نورمحمدوف يقدم برنامجا تلفزيونيا شهيرا
Globallookpress Stephen McCarthy
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سيظهر بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة UFC الروسي حبيب نورمحمدوف على شاشات التلفاز قريبا، ليس على حلبات القتال هذه المرة، بل مقدما لأحد البرامج التلفزيونية.

وسيقدم البطل الروسي البالغ 30 عاما الموسم الثاني من برنامج "الواقع" للتلفزيون الكازاخي "The Nomads" والذي يشارك فيه رياضيون وأبطال أولمبيون من مختلف البلدان.

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وستجهز الحلقة الأولى في شهر فبراير الحالي لتكون واحدة من 14 حلقة في الموسم الثاني من البرنامج الذي سيعرض في 118 دولة حول العالم.

يذكر أن الهيئة الرياضية لولاية نيفادا الأمريكية أصدرت في الـ29 من الشهر الماضي حكمها بقضية الشجار الذي أعقب النزال الشهير بين نورمحمدوف والإيرلندي كونور ماكغريغور على لقب العالم للفنون القتالية المختلطة، وعاقبت الهيئة نورمحمدوف بالإيقاف 9 أشهر وغرامة مالية بنصف مليون دولار، بينما عاقبت ماكغريغور بالإيقاف 6 أشهر وغرامة قدرها 50 ألف دولار.

المصدر: eurosport.ru

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