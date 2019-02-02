قرار رئاسي بحق كريستيانو رونالدو

نفت الرئاسة البرتغالية الجمعة في بيان رسمي سحب الأوسمة الشرفية التي حصل عليها كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وورد في بيان الرئاسة، أن مجلس الأوسمة الفخرية بالبرتغال، قرر عدم سحب الأوسمة التي حصل عليها كريستيانو في البرتغال، بعدما رأى أن إدانته بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، لا تبرر سحبها منه.

صحيفة "آس" الإسبانية، أكدت أن الرئاسة البرتغالية، ردت على جميع الشائعات التي أثيرت حول سحب الأوسمة الحاصل عليها النجم البرتغالية، بأن موقف رونالدو لا تنطبق عليه البنود الواردة في القانون، والتي تنص على فتح تحقيق لتقييم مسألة سحب الأوسمة الشرفية.

رونالدو حصل على وسام في 2014 "إنفانتي دون انريكي"، وهو الوسام الأرفع في البرتغال، كما تم منحه وسام الشرف عام 2016 عقب الفوز ببطولة الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

إقرأ المزيد

ووقع الدون في الجلسة التي انعقدت في 22 يناير الماضي، على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية بحيث يصدر بحقه حكم بالسجن 23 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 18.8 مليون يورو.

المصدر: وكالات