البرتغال تهدد رونالدو بتجريده من الأوسمة الشرفية

أشارت الصحافة البرتغالية إلى إمكانية سحب الأوسمة الشرفية التي نالها لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، في البرتغال بعد إدانته بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

ومنح رونالدو سابقا وسام "إنفانتي دون هنريكي" عام 2014 وهو الأرفع شأنا في البلاد، ووسام "الشرف" في عام 2016.

وأكدت بعض الصحف أن هذين الوسامين لا يتوافقان مع السلوك غير النموذجي لرونالدو، كما أن لائحة "الأوسمة الشرفية" في البرتغال تنص على إمكانية التجريد من الأوسمة إذا صدر بحق حامليها حكم بالسجن يتجاوز ثلاث سنوات، وهو مالا ينطبق على حالة النجم البرتغالي، إلا أنه يخرق معايير أخرى ضمن قواعد منح تلك الأوسمة.

ووقع صاروخ ماديرا على اتفاق تسوية مع هيئة الضرائب الإسبانية، بحيث يصدر بحقه حكما بالسجن 23 شهرا، مع وقف التنفيذ، إضافة لغرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو ألزمته المحكمة بدفعها على خلفية تهربه من دفع 5.7 مليون يورو لوزارة المالية الإسبانية في الفترة ما بين عامي 2010 و2014.

وصرحت مصادر من الرئاسة البرتغالية أنها تنتظر النسخة الأصلية من قرار السلطات الإسبانية النهائي المتعلق بقضية كريستيانو، وبناء عليه سيتخذ المسؤولون المختصون بالأوسمة قرارهم.

المصدر: وكالات