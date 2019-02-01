علي عبد الستار وشاشات عملاقة والبث مجاني.. الدوحة قبل ساعات من حسم نهائي آسيا

ينطلق بعد قليل النهائي المنتظر لبطولة كأس أمم آسيا والذي يجمع منتخبي قطر واليابان على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي عند الساعة 17:00 بتوقيت السعودية.

وتستعد العاصمة الدوحة للمباراة من خلال تجهيز شاشات عملاقة في الشوارع العامة لعرض المباراة الفاصلة لمعرفة هوية حامل اللقب الآسيوي.

كما جهزت العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، في عشرات المناطق ومراكز التسوق، شاشات ضخمة لمتابعة نهائي آسيا.

وتلونت الصحف القطرية الصادرة اليوم الجمعة باللون العنابي كنوع من الدعم لمنتخب بلادها.

فيما قام الفنان القطري علي عبد الستار، بإعادة تسجيل الأغنية الرياضية المشهورة "حيوا فريقي اللي حضر" بمشاركة نخبة من الفنانين.

كما تبث قناة "بي إن سبورت" القطرية المباراة مجانا، إضافة إلى 15 ساعة من البث قبل المباراة وبعدها.

وتأهل منتخب قطر متصدرا المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بعد الفوز 2-0 على لبنان، و6-0 على كوريا الشمالية، ثم 2-0 على السعودية، وتخطى عقبة العراق 1-0 في دور الـ 16، وبالنتيجة ذاتها فاز على كوريا الجنوبية في ربع النهائي، ثم تغلب على الإمارات 4-0 في نصف النهائي.

وسجل منتخب قطر 16 هدفا، ولم تهتز شباكه في البطولة وتصدر المعز علي لائحة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف.

المصدر: وكالات