رسميا.. أرسنال يعلن ضم سواريز

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس تعاقده مع دينيس سواريز قادما من برشلونة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وكشفت تقارير صحفية عن وجود خيار شراء مقابل 18 مليون يورو رغم أن بيان أرسنال لم يكشف الكثير عن تفاصيل الصفقة.

وقرر دينيس سواريز الرحيل عن صفوف البلوغرانا بسبب عدم مشاركته بانتظام تحت إشراف المدرب إرنستو فالفيردي، وفضل الرحيل إلى أرسنال كونه سبق له العمل مع أوناي إيمري في إشبيلية وكان من عناصره الأساسية.

Finally, the notification you’ve all been waiting for 😉



Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 👋#HolaDenis 🔴 — Arsenal FC (@Arsenal) ٣١ يناير ٢٠١٩

وأعرب أوناي إيمري عن سعادته بوصول دينيس سواريز، وقال لموقع النادي الرسمي: "نحن سعداء بانضمام سواريز لنا، أنا أعرفه جيدا، لقد عملنا معا في إشبيلية، إنه يملك جودة عالية، وسيمنحنا خيارات عديدة في الهجوم، إنه يملك القدرة على مساعدة الفريق".

R E U N I T E D 🤝 pic.twitter.com/N4rFGjl5ct — Arsenal FC (@Arsenal) ٣١ يناير ٢٠١٩

وسيبدأ دينيس سواريز تدريباته مع الغانرز غدا الجمعة، وتشير التوقعات لمشاركته أساسيا في مباراة مانشستر سيتي يوم الأحد القادم على ملعب الاتحاد.

المصدر: موقع أرسنال