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القطري المعز أمام فرصة تاريخية لكسر رقم قياسي في كأس آسيا

الرياضة

القطري المعز أمام فرصة تاريخية لكسر رقم قياسي في كأس آسيا
Globallookpress Xinhua
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تبرز أمام مهاجم المنتخب القطري المعز علي، فرصة تاريخية لكسر رقم قياسي غدا الجمعة، في نهائي كأس الأمم الآسيوية والذي يجمع منتخب بلاده أمام نظيره الياباني.

وعادل المعز، رقم أسطورة المنتخب الإيراني علي دائي التاريخي الصامد منذ نهائيات أمم آسيا عام 1996 والتي أقيمت في الإمارات بعد أن سجل هدفه الثامن في البطولة.

وأتت أهداف نجم الدحيل القطري الثمانية في كأس أمم آسيا 2019 بواقع هدف في لبنان ورباعية في كوريا الشمالية إضافة إلى ثنائية في مرمى المنتخب السعودي ثم هدف تاريخي في نصف النهائي أمام المنتخب الإماراتي، لينجح منتخب قطر في بلوغه أول نهائي في هذه البطولة القارية على الإطلاق.

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وقال المعز عن هدفه الثامن حسب تصريحات نشرها موقع الاتحاد الآسيوي للبطولة: "بالطبع، كنت سعيدا حقا بالهدف، لقد كانت تسديدة جميلة، لكنها لا تعني شيئا كبيرا بالنسبة لي، لأن أهدافنا أكبر من مجرد تسجيل هدف جميل".

وتابع: "يجب أن أركز وأعمل حتى أتمكن من الوصول لأهدافي التي أسعى إليها مع منتخب بلادي".

ويعتبر تألق المعز في البطولة الحالية امتدادا لتألقه في كأس أمم آسيا تحت 23 عاما في الصين عام 2018 عندما توج هدافا للبطولة برصيد 6 أهداف، ليؤكد على علو كعبه في البطولات الآسيوية.

المصدر: وكالات 

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