المعز علي يسطر التاريخ في كأس آسيا ويعادل رقم علي دائي

نجح المهاجم القطري المعز علي في معادلة الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بكأس آسيا وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للعنابي في مرمى الإمارات ليرفع رصيده إلى 8 أهداف.

وسجل المعز الهدف الثاني للمنتخب القطري في (د.37)، خلال المباراة التي انتهت بفوز قطر 4-0، اليوم الثلاثاء على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي ضمن الدور قبل النهائي.

وتساوى المهاجم القطري مع النجم الإيراني علي دائي الذي سجل 8 أهداف خلال نسخة عام 1996 التي أقيمت في الإمارات أيضا.

وفاز المعز علي العام الماضي بجائزة هداف بطولة آسيا دون 23 عاما 2018 التي أقيمت في الصين.

المصدر: وكالات