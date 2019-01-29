المعز علي يسطر التاريخ في كأس آسيا ويعادل رقم علي دائي
Reuters
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نجح المهاجم القطري المعز علي في معادلة الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بكأس آسيا وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للعنابي في مرمى الإمارات ليرفع رصيده إلى 8 أهداف.
وسجل المعز الهدف الثاني للمنتخب القطري في (د.37)، خلال المباراة التي انتهت بفوز قطر 4-0، اليوم الثلاثاء على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي ضمن الدور قبل النهائي.
وتساوى المهاجم القطري مع النجم الإيراني علي دائي الذي سجل 8 أهداف خلال نسخة عام 1996 التي أقيمت في الإمارات أيضا.
وفاز المعز علي العام الماضي بجائزة هداف بطولة آسيا دون 23 عاما 2018 التي أقيمت في الصين.
المصدر: وكالات
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