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المعز علي يسطر التاريخ في كأس آسيا ويعادل رقم علي دائي

الرياضة

المعز علي يسطر التاريخ في كأس آسيا ويعادل رقم علي دائي
Reuters
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نجح المهاجم القطري المعز علي في معادلة الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بكأس آسيا وذلك بعدما سجل الهدف الثاني للعنابي في مرمى الإمارات ليرفع رصيده إلى 8 أهداف.

وسجل المعز الهدف الثاني للمنتخب القطري في (د.37)، خلال المباراة التي انتهت بفوز قطر 4-0، اليوم الثلاثاء على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي ضمن الدور قبل النهائي.

وتساوى المهاجم القطري مع النجم الإيراني علي دائي الذي سجل 8 أهداف خلال نسخة عام 1996 التي أقيمت في الإمارات أيضا.

وفاز المعز علي العام الماضي بجائزة هداف بطولة آسيا دون 23 عاما 2018 التي أقيمت في الصين.

المصدر: وكالات

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