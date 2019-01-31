الهلال السعودي يضم مهاجم يوفنتوس السابق

أعلن نادي تورونتو الكندي المشارك في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم أن مهاجمه الإيطالي سيباستيان جوفينكو سيغادر الفريق بعد 4 مواسم للانضمام إلى صفوف الهلال السعودي.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل الإعلام الكندية والأمريكية أشارت إلى أن الفريق السعودي دفع بين 2 و3 ملايين دولار.

وتلقى جوفينكو، أعلى راتب في الدوري الأمريكي بقيمة 7,1 مليون دولار في العام، وسينتهي عقده بنهاية موسم 2019.

إقرأ المزيد

وانضم جوفينكو البالغ 32 عاما إلى تورونتو في يناير 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي، وساهم في قيادة فريقه إلى إحراز لقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى في تاريخه عام 2017 ليصبح أول فريق كندي يحقق هذا الإنجاز.

وتوج جوفينكو أفضل هداف وأفضل لاعب في الدوري الأمريكي عام 2015، وهو الهداف التاريخي للفريق بـ83 هدفا في 142 مباراة في مختلف المسابقات.

المصدر: أ ف ب