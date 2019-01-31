رسميا.. الكرواتي زوران ماميتش يتولي تدريب الهلال السعودي

وصل مدرب الهلال السعودي الجديد الكرواتي زوران ماميتش اليوم الخميس إلى الرياض للتوقيع الرسمي مع النادي، خلفا للمدرب البرتغالي خورخي خيسوس.

وأشار النادي في بيان رسمي عبر حسابه على تويتر إلى: "أن جيسوس لم يرغب في الاستمرار بعد نهاية الموسم، الذي تمتد فيه بطولة دوري أبطال آسيا، مما دعا الإدارة إلى السعي نحو التعاقد مع جهاز فني جديد يقود الفريق فنيا مع بداية مشواره في البطولة الآسيوية".

ونشر الحساب الرسمي للنادي على تويتر صورا وفيديو للحظة وصول المدرب زوران الذي سيتولى مهمة الإشراف على الفريق لمدة موسم ونصف.

📸صور من وصول الكرواتي "زوران ماميتش" إلى الرياض صباح اليوم 🙏🏼 pic.twitter.com/w9WGVfDQIz — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٣١ يناير ٢٠١٩

يذكر أن زوران ماميتش قام بفسخ تعاقده مع العين الإماراتي، بعد عامين حقق خلالهما عددا من الإنجازات، كان آخرها الوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2018، كما سبق له تدريب فريق النصر السعودي عام 2016، كما قاد نادي دينامو زغرب الكرواتي الذي بدأ معه مسيرته الفنية إلى 3 ألقاب دوري متتالية.

المصدر: تويتر الهلال السعودي