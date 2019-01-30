أتالانتا يطيح بيوفنتوس من كأس إيطاليا

فجر أتالانتا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بيوفنتوس، بطل الثنائية المحلية "الدوري والكأس" في المواسم الأربعة الأخيرة من البطولة عقب فوزه عليه 3-0، في دور الثمانية للمسابقة.

افتتح البلجيكي تيموثي كاستانيي التسجيل لأتالانتا في (د.37)، فيما تكفل زميله الكولومبي دوفان زاباتا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في (د.39 و86) على التوالي.

ويلتقي أتالانتا في نصف النهائي مع فيورنتينا الذي أطاح بضيفه روما بالفوز عليه 7-1 اليوم أيضا.

المصدر: RT