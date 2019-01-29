قطر تحقق أرقاما قياسية بعد فوزها على الإمارات في كأس آسيا

تأهل منتخب قطر إلى المباراة النهائية لكأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على الإمارات المضيفة 4-0، الثلاثاء على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتغلب فيها قطر على منتخب البلد المضيف في كأس آسيا بعد محاولتها الرابعة، كما أنها المرة الأولى التي يحتفظ فيها العنابي بنظافة شباكه أمام الإمارات في تاريخ مواجهاتهما في كأس آسيا. وكذلك لم تتلق شباك المنتخب القطري أي هدف حتى الآن في بطولة الإمارات 2019، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ المسابقة.

🇶🇦

⬅️ 16 هدف ❌ 6⃣ مباريات

⬅️ 0⃣ أهداف ❌ مرماه ⛔️ 🥅 بعد 6⃣ مباريات لأول مرة في البطولة

⬅️أفضل فارق أهداف في كأس آسيا على الإطلاق

⬅️ 8⃣ تمريرات حاسمة من أكرم عفيف (4 أكثر من أي لاعب آخر) ➕ خلق 20 فرصة هدف (6 أكثر من أي لاعب آخر) في #كأس_آسيا2019.

⬅️ المعز علي ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/Cjh41cchyT — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 29, 2019

وتلعب قطر مع اليابان في النهائي المقرر الجمعة المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

تأهلت قطر🇶🇦 إلى نهائي #كأس_آسيا2019 بعد فوزها برباعية نظيفة على الإمارات🇦🇪 لتضرب موعداً مع اليابان 🇯🇵 في المشهد الختامي.

تقرير المباراة✍👇https://t.co/9AR9BDVXdvpic.twitter.com/btANzZLQuC — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) January 29, 2019

المصدر: وكالات