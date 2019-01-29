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قطر تحقق أرقاما قياسية بعد فوزها على الإمارات في كأس آسيا

الرياضة

قطر تحقق أرقاما قياسية بعد فوزها على الإمارات في كأس آسيا
Reuters
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تأهل منتخب قطر إلى المباراة النهائية لكأس آسيا، للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على الإمارات المضيفة 4-0، الثلاثاء على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتغلب فيها قطر على منتخب البلد المضيف في كأس آسيا بعد محاولتها الرابعة، كما أنها المرة الأولى التي يحتفظ فيها العنابي بنظافة شباكه أمام الإمارات في تاريخ مواجهاتهما في كأس آسيا. وكذلك لم تتلق شباك المنتخب القطري أي هدف حتى الآن في بطولة الإمارات 2019، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ المسابقة.

وتلعب قطر مع اليابان في النهائي المقرر الجمعة المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

المصدر: وكالات

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