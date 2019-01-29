معلق مباراة الإمارات وقطر يعتذر عن عبارة بدرت منه (فيديو)

اعتذر المعلق العماني خليل البلوشي عن لفظ صدر منه خلال تعليقه على أحداث مباراة قطر والإمارات اليوم في نصف نهائي كأس آسيا، والتي انتهت بفوز العنابي برباعية بيضاء.

وقال البلوشي خلال تعليقه بعد الهدف القطري الثالث الذي سجله حسن خالد الهيدوس: "بالشمع الأحمر الهيدوس داس عليهم دوس".

ونشر بعد ذلك عبر حسابه في تويتر، معتذرا: "أحيانا المعلق مع الحماس والتفاعل تطلع منه جمل ما يعمل حسابها، لم أكن موفقا في اختيار المفردة في الهدف الثالث لقطر".

وأضاف: "أتقدم بالاعتذار للجماهير، ومحشومين أهلنا في الإمارات ويكرم الجمهور، أكرر اعتذاري وأسفي للجميع، وأتمنى قبوله".

احياناً المعلق مع الحماس والتفاعل تطلع منه جمل ما يعمل حسابها

لم اكن موفقاً في اختيار المفردة في الهدف الثالث لقطر

اتقدم بالاعتذار للجماهير

ومحشومين اهلنا في الامارات ويكرم الجمهور

اكرر اعتذاري وأسفي للجميع

واتمنى قبوله — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) January 29, 2019

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وتغلب المنتخب القطري على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في نصف النهائي، ليصعد للدور النهائي للبطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، ويلاقي في النهائي يوم الجمعة القادم، منتخب اليابان، الفائز أمس على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نصف النهائي الأولى.

المصدر: وكالات