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شارابوفا تعبر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة بطرسبورغ للتنس

الرياضة

شارابوفا تعبر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة بطرسبورغ للتنس
Reuters Aly Song
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تأهلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثاني من بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها اليوم الاثنين على منافستها الأسترالية داريا كافريلوفا بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت شارابوفا المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-4، خلال ساعة واحدة و47 دقيقة.

وستواجه شارابوفا في الدور الثاني للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، مواطنتها داريا كاساتكينا التي ستبدأ مشاركتها في البطولة من الدور الثاني مباشرة.

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كما تأهلت للدور الثاني الروسية فيرا زفوناريفا بتغلبها على مواطنتها يكاتيرينا ماكاروفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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