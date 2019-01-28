شارابوفا تعبر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة بطرسبورغ للتنس
تأهلت الحسناء الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور الثاني من بطولة سان بطرسبورغ الروسية للتنس، بعد تغلبها اليوم الاثنين على منافستها الأسترالية داريا كافريلوفا بمجموعتين نظيفتين.
وحسمت شارابوفا المباراة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-0 و6-4، خلال ساعة واحدة و47 دقيقة.
What a way to close it out, @MariaSharapova!⁰— WTA (@WTA) January 28, 2019
Battles past Gavrilova 6-0, 6-4 @Formula_TXpic.twitter.com/pVXwNvQub2
وستواجه شارابوفا في الدور الثاني للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 750 ألف دولار، مواطنتها داريا كاساتكينا التي ستبدأ مشاركتها في البطولة من الدور الثاني مباشرة.
Мария Шарапова вышла во второй раунд турнира в Санкт-Петербургеhttps://t.co/zfhr4C47Yzpic.twitter.com/r5h04jaHLi— Р-Спорт (@rsportru) January 28, 2019
كما تأهلت للدور الثاني الروسية فيرا زفوناريفا بتغلبها على مواطنتها يكاتيرينا ماكاروفا بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-4.
المصدر: rsport.ria.ru