اليابانية أوساكا تعتلي صدارة تصنيف اللاعبات المحترفات

اعتلت اليابانية ناومي أوساكا صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات الصادر اليوم الاثنين بعد تتويجها أول أمس ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وتغلبت أوساكا في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة على التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-6 و5-7 و6-4.

وباتت أوساكا أول لاعبة يابانية وآسيوية في التاريخ تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي والأصغر سنا (21 عاما و104 أيام) تحقق هذا الإنجاز منذ الدنماركية كارولين فوزنياكي (20 عاما و92 يوما)عام 2010.

أما كفيتوفا منافستها في المباراة النهائية، فصعدت بدورها أربع مراتب لتحتل المركز الثاني.

والخاسرة الكبرى، فكانت للدنماركية كارولين فوزنياكي، التي فقدت الكثير من النقاط كونها كانت تحمل لقب البطولة الأسترالية العام الماضي وودعت مبكرا هذا العام، وقد تراجعت من المركز الثالث إلى التاسع.

كما تراجعت الروسية داريا كاساتكينا مركزين من العاشر إلى الـ12، بينما تقدمت مواطنتهما الحسناء ماريا شارابوفا مركزا واحدا لتصبح في المركز الـ29.

وقفزت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا 12 مركزا بعد العروض القوية التي قدمتها في أستراليا، وباتت تحتل المركز الـ32.

كما صعدت الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز 5 مراكز وباتت في المركز الـ11.

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تصنيف العشر الأوليات:

1 - اليابانية ناومي أوساكا 7030 نقطة

2- التشيكية بيترا كفيتوفا 6290

3- الرومانية سيمونا هاليب 5582

4- الأمريكية سلوان ستيفنز 5307

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5100

6- الألمانية أنجيليك كيربر 4965

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4940

8- الهولندية كيكي برتنز 4430

9 - الدنماركية كارولين فوزنياكي 3566

10 - البيلاروسية أرينا سابالينكا 3485.

المصدر: أ ف ب + wtatennis.com