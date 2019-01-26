شاهد.. نعومي أوساكا تفجر مفاجأة كبرى في أستراليا
توجت النجمة اليابانية الصاعدة، نعومي أوساكا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 43 مليون دولار، لأول مرة في مسيرتها.
Exhilarating and emotional, the 2019 women's final was one of the most dramatic matches in #AusOpen history.— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
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وتمكنت اللاعبة اليابانية، المصنفة رابعة، من الفوز على النجمة التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(5-7) و(6-4)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و30 دقيقة.
.@Naomi_Osaka_ wasn't sure whether to challenge 😂#AusOpenpic.twitter.com/pQbM5jL5Jn— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
Another game, another blistering @Naomi_Osaka_ forehand 🔥— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
She leads 4-2 in the third set.#AusOpenpic.twitter.com/evRKqnNt2R
What a moment. @Naomi_Osaka_ wins her second Grand Slam in a row 🏆🏆#AusOpenpic.twitter.com/9TTskXIH9E— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
وأصبحت نعومي أوساكا (21 عاما) أول لاعبة تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة، وهو اللقب الثاني لها من سلسلة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2018.
We're LIVE with @Naomi_Osaka_ as she shares her thoughts on her maiden #AusOpen title.#AOChampionhttps://t.co/9cnWIjXVIW— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.
وستتصدر اليابانية الشابة، لأول مرة في تاريخها، قائمة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل، على حساب الرومانية سيمونا هاليب.
المصدر: "sportbox.ru"