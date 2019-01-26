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شاهد.. نعومي أوساكا تفجر مفاجأة كبرى في أستراليا

الرياضة

شاهد.. نعومي أوساكا تفجر مفاجأة كبرى في أستراليا
Reuters
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توجت النجمة اليابانية الصاعدة، نعومي أوساكا، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 43 مليون دولار، لأول مرة في مسيرتها.

وتمكنت اللاعبة اليابانية، المصنفة رابعة، من الفوز على النجمة التشيكية بيترا كفيتوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(5-7) و(6-4)، في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت، واستغرقت ساعتين و30 دقيقة.

وأصبحت نعومي أوساكا (21 عاما) أول لاعبة تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة، وهو اللقب الثاني لها من سلسلة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2018.

وستتصدر اليابانية الشابة، لأول مرة في تاريخها، قائمة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الذي سيصدر يوم الاثنين المقبل، على حساب الرومانية سيمونا هاليب.

المصدر: "sportbox.ru"

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