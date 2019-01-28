اليابان تطيح بإيران وتحجز مقعدها في نهائي كأس آسيا

حجز المنتخب الياباني مقعده في المباراة النهائية لكأس آسيا في الإمارات بعد فوزه الكبير على نظيره الإيراني 3 -0، اليوم الاثنين، على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين.

أحرز ثلاثية الساموراي الياباني، كل من يويا أوساكو "هدفين" في (د.56 و67 من ركلة جزاء) وجينكي هاراغوتشي في (د.90+2).

وسيواجه الفريق الياباني في النهائي الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع قطر والإمارات المضيفة، يوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

⏱ FULL-TIME | 🇮🇷 IR Iran 0-3 Japan 🇯🇵



Goals from Yuya Osako and Genki Haraguchi earn @jfa_samuraiblue their #AsianCup2019 final ticket! pic.twitter.com/wXylUQ82Tl — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 28, 2019

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 فبراير، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

المصدر: RT