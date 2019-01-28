 
مباشر

اليابان تطيح بإيران وتحجز مقعدها في نهائي كأس آسيا

الرياضة

اليابان تطيح بإيران وتحجز مقعدها في نهائي كأس آسيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldr3

حجز المنتخب الياباني مقعده في المباراة النهائية لكأس آسيا في الإمارات بعد فوزه الكبير على نظيره الإيراني 3 -0، اليوم الاثنين، على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين.

أحرز ثلاثية الساموراي الياباني، كل من يويا أوساكو "هدفين" في (د.56 و67 من ركلة جزاء) وجينكي هاراغوتشي في (د.90+2).

وسيواجه الفريق الياباني في النهائي الفائز من المباراة الأخرى في المربع الذهبي والتي تجمع قطر والإمارات المضيفة، يوم الثلاثاء، على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة 1 فبراير، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في غرف خاصة بالصين.. نفس عن غضبك بالتحطيم!