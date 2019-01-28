تصنيف المحترفين: دجوكوفيتش يعزز صدارته وفيدرر يتراجع إلى المركز السادس

عزز الصربي نوفاك دجوكوفيتش صدارته لتصنيف رابطة محترفي التنس بعد أن توّج بلقب أستراليا المفتوحة للمرة السابعة في مسيرته عقب فوزه في النهائي على الإسباني رافائيل نادال.

وتراجع السويسري روجر فيدرر من المركز الثالث إلى السادس في التصنيف، بعد خروجه من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

واستفاد الألماني ألكسندر زفيريف والجنوب إفريقي كيفن أندرسون اللذان انتهى مشوارهما باكرا في أستراليا، من خسارة فيدرر لنقاط اللقب من أجل أن يصعد كل منهما مرتبة واحدة، فأصبحا ثالثا وخامسا على التوالي، على غرار الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي غاب عن البطولة لكنه أصبح رابعا.

وصعد الياباني كي نيشيكوري مركزين وأصبح سابعا بوصوله إلى ربع النهائي في ملبورن، بينما حقق تسيتسيباس الذي انتهى مشواره في نصف النهائي على يد نادال، أفضل مركز له بعدما صعد ثلاث مراتب ليصبح قريبا من نادي العشرة الأوائل (12).

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تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 10955 نقطة

2- الإسباني رافائيل نادال 8320

3- الألماني ألكسندر زفيريف 6475

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5060

5- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون 4845

6- السويسري روجر فيدرر 4600

7- الياباني كي نيشيكوري 4110

8- النمساوي دومينيك ثييم 3960

9- الأمريكي جون إيسنر 3155

10- الكرواتي مارين سيليتش 3140.

المصدر: أ ف ب